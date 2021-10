Nuova Lanciano: "Contributo determinante del nostro movimento per la vittoria di Paolini"

“ll movimento popolare Nuova Lanciano ringrazia pubblicamente i propri sostenitori per la fiducia che hanno riposto in questa che è ormai una realtà del panorama politico lancianese”. A dirlo è il portavoce del movimento Alessandro Di Martino che, alla vigilia della presentazione della nuova giunta [LEGGI QUI], analizza il voto con un occhio al futuro.

“La vittoria di misura dell'amico Filippo Paolini ha messo in luce, se mai ve ne fosse bisogno, il contributo determinante offerto dalla lista Nuova Lanciano per il raggiungimento di questo importante obiettivo. - dice Di Martino - Sulla formazione della nuova giunta comunale è stato dato ampio mandato al lavoro del sindaco, sulla premessa che per Nuova Lanciano non contano le poltrone, ma il lavoro e la coesione di tutta la squadra di governo. All'amico Donato Torosantucci, che rappresenterà Nuova Lanciano in consiglio comunale, - prosegue la nota - affidiamo le nostre idee e i nostri impegni per il bene della città di Lanciano e non smetteremo mai di ringraziarlo per il grande senso di responsabilità dimostrato anche in questi ultimi giorni”.

E guarda anche alla coalizione di centrodestra, da oggi maggioranza in consiglio comunale. “Confidiamo che lo stesso senso di responsabilità guidi tutti i partiti e tutte le liste civiche che hanno contribuito ad ottenere un risultato che al centrodestra mancava da dieci anni. Al sindaco Paolini e ai neo assessori, - conclude Di Martino - ai quali non faremo mancare il nostro contributo di idee e di valori, vanno i nostri migliori auguri per un proficuo lavoro, sempre nell'interesse della crescita e del miglioramento della nostra amata città”.