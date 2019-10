Mercato coperto, 37 i posteggi assegnati agli ortolani

Sono 37 i posteggi già assegnati agli ortolani in attesa della riapertura del mercato coperto di piazza Garibaldi, dopo il rientro in possesso dello stabile, da parte del Comune di Lanciano [LEGGI QUI].

“Martedì scorso, nella sala consiliare, abbiamo avuto una piacevole e costruttiva riunione - dice l’assessore al Commercio, Francesca Caporale - con gli ortolani che sì non vedono l’ora di rientrare nel ‘loro’ mercato coperto ma, nello stesso tempo, comprendono perfettamente i problemi tecnici che ci siamo trovati di fronte e si sono mostrati molto collaborativi”.

Intanto, i tecnici incaricati stanno lavorando alacremente per accelerare i tempi e far tornare gli ortolani in quella che, per tanti anni, è stata casa loro e di cui ora, purtroppo si sentono orfani. “Non posso garantire ancora con certezza una data per il rientro, - commenta ancora l’assessore - ma ce la stiamo mettendo tutta per ricreare una situazione ottimale per tutti, per far tornare il mercato coperto di Lanciano, il luogo di aggregazione che era un tempo”.