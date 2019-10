Il Comune di Lanciano forza la porta e rientra nel Mercato Coperto

Alla fine ha presentato un certificato medico e non è arrivato Franco D'Alessandro, l'ormai ex gestore del Mercato Coperto alla riconsegna delle chiavi della struttura di piazza Garibaldi.

Così il sindaco Mario Pupillo e l'assessore al Commercio Francesca Caporale, accompagnati dai tecnici comunali e dalla forze dell'ordine, si sono visti costretti a forzare la porta d'ingresso per entrare nella struttura.

E una volta dentro, si sono trovati di fronte locali devastati che non sarà facile mettere a posto ma, come assicura lo stesso Pupillo, l'amministrazione è già al lavoro "per riconsegnare agli ortolani la loro casa".