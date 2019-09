Nuova sezione carcere di Lanciano, Di Giuseppantonio con la Polizia Penitenziaria

Solidarietà per i sindacati di Polizia Penitenziaria da parte del sindaco e vice sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio e Paolo Sisti che domani non prenderanno parte alla cerimonia d’inaugurazione nella Casa Circondariale di Lanciano, della nuova sezione per detenuti a custodia attenuata, che ospiterà circa una cinquantina di reclusi [LEGGI QUI].

In una lettera indirizzata al Ministero della Giustizia, al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, gli amministratori comunali di Fossacesia ed esponenti regionali e provinciali di partiti politici sottolineano come “a tale apertura, a quanto è dato sapere, non corrisponderà un aumento degli agenti di polizia penitenziaria, provocando inevitabilmente situazioni di criticità”.

Da molti anni, infatti, nella struttura di Villa Stanazzo, all’aumento della popolazione carceraria non si è fatto fronte con l’assegnazione di nuovo personale, così oggi il personale in servizio opera in situazioni di difficoltà, con grande sacrificio e con compromissione dei propri diritti.

“L’apertura della sezione per detenuti a custodia attenuata - sottolineano Di Giuseppantonio e Sisti - costringerà gli agenti a turni di lavoro incessanti e, allo stato attuale, potrebbe anche incidere sui livelli di ordine e sicurezza che devono essere mantenuti nell’Istituto. Nel condividere pertanto i motivi di protesta delle organizzazioni sindacali e nell’esprimere solidarietà a tutto il personale di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Lanciano, - concludono - si chiede agli Enti di assumere provvedimenti che possano contemperare le esigenze di sicurezza all’interno dell’Istituto e i diritti del personale in servizio”.