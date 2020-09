Consiglio comunale, Dâ€™Alfonso sarÃ  in aula per ricordare Pino Valente

Saranno ufficialmente convalidati nel pomeriggio, nel corso del consiglio comunale, i nuovi incarichi nell’Amministrazione Pupillo, a seguito della tragica scomparsa del vicesindaco Pino Valente. Nella seduta odierna, che si terrà dalle ore 18, sarà infatti convalidata la carica di consigliere comunale a Michele Ucci, che subentra tra i banchi di Progetto Lanciano a seguito della nomina ad assessore di Carlo Orecchioni [LEGGI QUI].

Durante l’assise civica è inoltre prevista la presenza del presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso che sarà a Lanciano per parlare dello stato di avanzamento del progetto di Villa delle Rose e, come si legge dall’agenda che pubblica quotidianamente sui suoi canali social, per “ricordare la figura di vice sindaco di Lanciano Pino Valente e il suo impegno per il territorio”.

Durante il consiglio si parlerà ance di determinazione dei posteggi di vendita isolati, nei mercati su aree pubbliche e nelle fiere; regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali; e approvazione Documento Unico di Programmazione 2018-2020.