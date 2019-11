Si sono ufficialmente aperte ieri, mercoledì 7 dicembre, le porte della 26esima edizione di Riscopriamo il Presepe, nell’Auditorium Diocleziano. La rassegna, organizzata dall’associazione Amici di Lancianovecchia (QUI l’articolo), si propone di coinvolgere le scuole del circondario nella realizzazione di presepi artistici, per non far perdere l’antica tradizione dell’arte presepiale e tramandarla anche alle più giovani generazioni. Inaugurato ieri anche il bus Di Fonzo che stazionerà in piazza Plebiscito per tutta la durata delle feste, con un particolare presepe all'interno e che diventerà un vero e proprio punto turistico in cui scoprire tutte le iniziative natalizie frentane.

Da ieri sono quindi visitabili i circa 20 presepi portati dalle scuole e quelli realizzati dai cittadini, per un totale di circa 80 opere esposte. Spazio anche alla sezione La Natività nell’Arte, quest’anno gemellata con la cittadina di Rivisondoli (LEGGI QUI per l’articolo) e all’angolo dedicato al fumetto. All'inaugurazione hanno partecipato anche gli alunni della scuola media Mazzini che con tanti cappellini di Babbo Natale hanno intonato canti natalizi.

Oggi, proprio nella città di Rivisondoli, sarà svelata l’identità della ragazza lancianese che interpreterà il ruolo della Vergine Maria nell’antico Presepe Vivente organizzato dalla città.