E’ in programma per domani, 25 novembre, alle ore 11, l’inaugurazione della diciottesima edizione di "Agroalimenta" la rassegna dei prodotti tipici che quest'anno si presenta più ricca e innovativa (LEGGI QUI per tutte le informazioni su Agroalimenta).

La cerimonia, alla quale prenderanno parte insieme al presidente Franco Ferrante amministratori e altre autorità, si terrà nel Padiglione 2 di Lancianofiera. Subito dopo si entrerà nel vivo con un importante convegno che affronterà un tema di grande interesse soprattutto per gli operatori.

"La grande distribuzione in rapporto alla filiera agroalimentare" è il titolo dell'incontro che vedrà la partecipazione, insieme ad altri ospiti, dell'amministratore delegato di Conad Nazionale, Francesco Pugliese.