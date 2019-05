Al parco delle Memorie si ricorda la rivolta di Rom e Sinti ad Auschwitz

In occasione del 75° anniversario della rivolta dei Rom e Sinti nel campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 16 maggio 1944, il Comune di Lanciano, organizza con l'UCRI e l'ANPI Lanciano l'evento "Memoria nell’Arte".

A causa del persistere delle condizioni meteo avverse, la manifestazione si terrà mercoledì 22 maggio e non più il 16 maggio alle ore 10.30 nel Parco delle Memorie di Lanciano (via Belvedere/via Eisenstein), davanti il Monumento al Samudaripen, eretto il 5 ottobre 2018 a perenne memoria della persecuzione nazifascista perpetrata nei campi di concentramento anche nei confronti del popolo Rom e Sinti [LEGGI QUI].

Si tratta del primo monumento in Italia, il secondo in Europa dopo quello di Berlino dedicato alla memoria degli oltre 500MILA Rom e Sinti perseguitati per motivi razziali che furono deportati, internati e sterminati durante gli anni della Seconda Guerra mondiale nei campi di concentramento di Auschwitz.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento di tutte le associazioni Rom e Sinti d'Italia, dei membri della Piattaforma Nazionale e del forum dei Rom Sinti e Caminanti istituiti presso l’UNAR, delle scolaresche di Lanciano e Laterza. All'incontro sono stati invitati a partecipare i rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, le massime autorità regionali, provinciali e comunali, il prof. Santino Spinelli, il senatore Luigi Manconi già direttore dell'UNAR, Luca Bravi dell’Università di Firenze, storico del Porrajmos e numerosi artisti e intellettuali che hanno contribuito alla realizzazione del Monumento.