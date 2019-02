Nico Campitelli: "in Regione per passare dalle parole ai fatti"

Con 8160 voti è il più votato nella circoscrizione di Chieti. Nico Campitelli, originario di Castelfrentano, neo eletto consigliere regionale tra le fila della Lega [LEGGI QUI] a due giorni dal voto inizia a tracciare il percorso da seguire una volta a L’Aquila.

“Il nostro territorio e la nostra provincia negli ultimi anni sono stati maltrattati - afferma - ed ora è necessario passare dalle parole ai fatti e, come ha detto lo stesso Matteo Salvini, mettere in pratica tutto ciò che abbiamo detto in campagna elettorale”. E parla di infrastrutture, viabilità, economia e turismo Campitelli, come punti di cardine da cui iniziare il suo lavoro in Regione.

Non vuole parlare ancora di assessorati o deleghe, ma sulla politica di Lanciano ha le idee chiare. “Siamo pronti alle amministrative del 2021, è chiaro che la Lega presenterà un proprio candidato sindaco. La gente ha dimostrato di volere un cambiamento - conclude - che oggi è la Lega. Quindi, chiunque voglia essere parte di questo cambiamento, io sono qui”.