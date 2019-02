Con oltre 8mila voti, è Nico Campitelli (Lega) il più votato della provincia di Chieti

E’ Nico Campitelli, originario di Castelfrentano e candidato con la Lega, il più votato nelle 462 sezioni della circoscrizione della provincia di Chieti con ben 8.160 voti. Sempre nella Lega, Fabrizio Montepara, sindaco di Orsogna + al quarto posto con 2.917 voti.

Risultato al di sotto delle aspettative per Emilio Nasuti, candidato con Forza Italia con 987 voti. Antonio Tavani, ex sindaco di Fara San Martino, risulta essere il secondo della lista Fratelli d’Italia, dietro il vastese Francesco Prospero di Vasto, con 2.008 preferenze; Donato Di Fonzo è fermo a 889 voti. Gianni Bellisario, sindaco di Perano, è il primo di Azione Politica con 1.753 voti. Soli 266 voti, invece, per Antonello Di Campli Finore, di Lanciano, nella lista Dc-Udc-Idea.

Nel Partito Democratico, l’assessore a sport e ambiente di Lanciano Davide Caporale si ferma a 1.474 voti, davanti a lui, dopo Paolucci, Marchesani e Buttari, con 1.871, Tonino Innaurato di Gessopalena. Buoni risultati per i candidati del territorio con la lista Legnini Presidente. Primo della lista, con 1.845 voti Alessandro Lanci, seguito da Simona Auriemma con 1.301 preferenze e l’assessore alle politiche sociali del Comune di Lanciano, Dora Bendotti con 1.159 voti. Soli 137 voti per Marco Severo, di Sant’Eusanio del Sangro, nella lista Progressisti - LeU. 1.350 voti per il vicesindaco di Lanciano Giacinto Verna, nella lista + Abruzzo, secondo solo ad Alessio Monaco. Arianna Manzi, sempre nella lista + Abruzzo, si è fermata a 245 voti. Primo posto nella lista Abruzzo in Comune per il sindaco di Roccascalegna Domenico Giangiordano con 1.158 voti.

Per il Movimento 5 Stelle, il candidato di Treglio, Francesco Taglieri è il terzo della lista con 3.094 preferenze dietro Pietro Smargiassi e Sara Marcozzi.

Del territorio frentano, risultano eletti solo Nico Campitelli (Lega) e Francesco Taglieri (M5S).