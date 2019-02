Oltre 40 eventi per il Natale lancianese 2018

Un cartellone di eventi culturali di oltre 40 eventi e un albero di Natale eco-sostenibile nel segno della tradizione e dell'innovazione. Il sindaco Mario Pupillo e l'assessore alla Cultura Marusca Miscia hanno presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa sia il ricco programma degli eventi in programma per il Natale 2018 che il progetto dell'albero di Natale eco-sostenibile che verrà installato in piazza Plebiscito durante le festività natalizie, a partire da venerdì 7 dicembre fino all'8 gennaio 2019 [LEGGI QUI].

“Il cartellone degli eventi che si terranno durante tutto il mese di dicembre fino al 6 gennaio 2019 spazia dalla musica al teatro, dai presepi ai libri, dai convegni fino alle iniziative per i più piccoli il tutto nella bellissima atmosfera natalizia di Lanciano, addobbata e illuminata a festa. - commenta l'assessore Miscia - Si tratta di appuntamenti tutti meritevoli di attenzione che sono stati realizzati grazie al contributo impagabile delle numerose Associazioni frentane che dimostrano ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, l'attaccamento alla città e la passione per le cose belle che rendono il nostro Natale davvero speciale. Ringraziamo ognuno dei rappresentanti delle associazioni per l'alto contributo culturale che rendono alla comunità e invitiamo la cittadinanza tutta a partecipare alle iniziative. Così come ringraziamo l'imprenditore lancianese Donato Di Campli per aver manifestato l'intenzione di realizzare un albero di Natale eco-sostenibile in piazza Plebiscito, aderendo alla nostra idea di tutela e salvaguardia ambientale. Un intervento a costo zero per la comunità lancianese, degno della città punto di riferimento in Abruzzo per la difesa dell'ambiente”, hanno sottolineato il Sindaco Mario Pupillo e l'Assessore alla Cultura Marusca Miscia.

