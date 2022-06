Lanciano, Ubu Re di Rossella Gesini vince il Gerione 2022

LANCIANO - La scuola del Teatro Studio Lanciano/Vasto, diretta da Rossella Gesini, vince la 17esima rassegna/premio internazionale di teatro educativo & sociale "Il Gerione" di Salerno, con lo spettacolo "Ubu Re" da Jarry, regia Rossella Gesini. Spettacolo segnalato per la rassegna nazionale di teatro della scuola di Serra San Quirico (Ancona).

"Siamo felici per questo importante riconoscimento che la giuria del premio Il Gerione ci ha assegnato – dichiara Rossella Gesini, regista e responsabile della scuola del Teatro Studio -. Per noi si tratta di un riconoscimento ottenuto dalla scuola tutta, a Lanciano e Vasto. L'impegno, la qualità e la passione trovano conferme e soddisfazioni anno per anno", si legge in una nota.

Il premio nazionale di teatro educativo "Il Gerione" nasce a Salerno come appuntamento annuale nel quale vengono presentati spettacoli prodotti dalle scuole di teatro e da altre agenzie che perseguono finalità di teatro educativo; vengono inoltre realizzati numerosi momenti di confronto e di scambio culturale sulle problematiche del teatro educativo.

Venti scuole di teatro provenienti da tutta Italia in gara per la sezione nazionale. Alla fine, la scuola di teatro lancianese ha raccolto più voti di tutti. I protagonisti del lavoro su Jarry sono: Paolo Del Peschio, Vittoria Coletti, Chiara Maccione, Nicholas Spoltore, Lorenza Cocco, Ilenia Ucci, Eleonora Camiscia, Emanuela Presicce, Federico Sciarretta, Martina Caruso, Giovanni Costantino e Giosué Di Cesare.

La tematica del premio quest'anno era "Stretta la soglia, larga la via, dite la vostra che ho detto la mia!", "Giro girotondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra" perché il girotondo è un gioco che risponde al bisogno profondo di sentirsi inclusi. Il cerchio è il simbolo archetipo di unità, dove tutti sono importanti allo stesso modo, tutti possono guardarsi negli occhi e fare gruppo.

Il comitato organizzatore della 17ª edizione della rassegna "Il Gerione", quest'anno, ha deciso di scegliere una tematica fortemente evocativa, in cui il racconto, la leggenda, il mito, la filastrocca, la conta, il gioco di un tempo diventano riscoperta antropologica, socializzazione e condivisione con le altre culture, conclude la nota.