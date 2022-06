Lanciano, attive le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

LANCIANO - “Sono attive da oggi le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, gestione del servizio firmata tra l'azienda Be Charge e il Comune di Lanciano”. Lo ha annunciato con una nota l’assessore alla Transizione ecologica e all’innovazione tecnologica del Comune, Tonia Paolucci.

Per quanto riguarda la ricarica Normal Power, le colonnine saranno installate: 2 in Piazza D’Amico; 2 in Piazza Cuonzo; 2 in via Isonzo; 2 in via Napoli, 2 in zona Santa Rita e 1 nel parcheggio di via per Frisa. Qui, però, ce ne sarà un'altra per la ricarica High Power.

"La convenzione - spiega il Comune - prevede la reciproca collaborazione tra la Be Charge e l'amministrazione che ha messo a disposizione gli spazi per installare gli impianti, oltre a prevedere la possibilità di ulteriori impianti da posizionare in futuro. Le postazioni di ricarica sono disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevede alcun blocco fisico che non sia rimovibile ed è controllabile tramite sistema da remoto. Per ricaricare il veicolo, è necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID".

"Il sistema di gestione e fatturazione, avviene tramite un’app gratuita (disponibile per iOS e Android) che consente, tra l’altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all’uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e la gestione della ricarica".

"L’ufficio preposto - conclude la nota - ha stabilito l’istituzione di aree riservate alla sosta dei veicoli elettrici per la ricarica della batteria, come da stalli di sosta individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale per ogni colonnina in tutte le aree prese in considerazione.

Per chi è interessato, può consultare la mappa interattiva delle postazioni.