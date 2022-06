Lanciano, Verna (Azione) interviene sulla sicurezza del territorio

LANCIANO - Il consigliere comunale di Azione Lanciano, Giacinto Verna, è intervenuto con una nota per commentare il recente fatto di cronaca nel quale una donna di Treglio - ferma a una stazione di servizio della statale 16, in via Per Fossacesia, per rifornire di carburante la sua auto - è stata costretta a lasciare l'auto insieme con le due figlie e un'amica perché minacciata con una pistola da uno sconosciuto che si è dileguato.

"Con la rapina a mano armata dell'altra notte - scrive il consigliere - siamo di fronte all'ennesimo episodio di criminalità da cui, dall'inizio dell'anno, la nostra città è funestata. Sia chiaro, Lanciano non era il Bronx ieri e non lo è oggi, anche se qualcuno che ora siede nell'attuale maggioranza ha attaccato più volte la precedente amministrazione su questo argomento, dipingendo Lanciano come terra di nessuno".

Il sindaco Pupillo e tutta la sua amministrazione sono stati definiti "degli incapaci che sottovalutavano i problemi, che non avevano la giusta consapevolezza di quanto accadeva e non si stavano impegnando nella direzione di potenziare e armare la polizia municipale. Tutti impegni che, al momento, neanche l'attuale giunta ha messo in campo", precisa Verna.

Così dall'inizio dell'anno "registriamo rapine in bar e tabaccherie, auto a fuoco nel centro storico, furti nelle abitazioni e, pochi giorni fa, anche in un deposito comunale. E, ancora, aggressioni in strada, l'ultima proprio l'altro pomeriggio, nonché un'ex scuola murata da quest'amministrazione e nuovamente occupata abusivamente ormai da più di un mese. Mentre il progetto per ampliare le telecamere sul territorio cittadino è stato bocciato. Intendevano questo per sicurezza e ordine pubblico della città di Lanciano con il nuovo assessorato alla Sicurezza? Questi episodi accadono, - prosegue la nota - oggi come allora, e possono essere combattuti sicuramente con la presenza di più forze di polizia sul territorio. Tuttavia, nonostante la carenza di personale, carabinieri, finanza e polizia in questi mesi hanno svolto un ottimo lavoro a livello di indagini che hanno portato a individuare e arrestare i presunti responsabili di molti reati. Oggi chiediamo al sindaco Paolini di promuovere un ulteriore tavolo sulla sicurezza, al quale chiedere al Prefetto di Chieti più forze di polizia e pattuglie sul territorio, almeno nel periodo estivo".

Il consigliere di Azione Lanciano sottolinea la disponibilità a collaborare con l'attuale maggioranza su questo punto. "Non faremo l'errore di confondere, come qualcuno ha fatto invece con noi, la pubblica sicurezza, che è competenza delle forze dell'ordine, del Questore e del Prefetto, con la sicurezza urbana". Realizzabile solo migliorando la qualità della vita e dei luoghi cittadini, "ma se un'amministrazione non approva il bilancio di previsione, come fa a finanziare ulteriori punti luce, a implementare la videosorveglianza e a combattere il degrado?"