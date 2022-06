Lanciano, denunciato cantiere edile per mancata indicazione di viabilità

LANCIANO - I Carabinieri della compagnia di Lanciano fanno sapere che, nella giornata di ieri, hanno controllato un cantiere edile riscontrando alcune irregolarità in tema di sicurezza sul lavoro. Il cantiere si trova nel quartiere di Santa Rita e l'operazione è stata condotta insieme con i militari specializzati del Nucleo Ispettorato del lavoro di Chieti e della locale Stazione forestale.

In particolare, è emerso che, "durante le opere di demolizione del fabbricato, la ditta non ha opportunamente indicato la viabilità nel cantiere, in violazione dell’art.108 del decreto legislativo n. 81/2008. Le verifiche si sono concluse con la denuncia all’Autorità giudiziaria dell’amministratore unico dell'impresa appaltatrice che ha sede legale in provincia di Napoli", ha dichiarato il Tenente colonnello Vincenzo Orlando .

Le contestuali prescrizioni hanno comportato sanzioni amministrative dell'importo di circa seimila euro. La specifica attività di controllo rientra nella campagna nazionale per la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili. Si tratta di una manovra strategica che per l'intero 2022 impegnerà l’Arma dei carabinieri nel controllo del rispetto della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle normative in materia di lavoro e di ambiente.