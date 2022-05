Lanciano, Grippa: mostra di Gabriele Della Guardia a Roma

LANCIANO - "Sono molto soddisfatta che, dopo i rinvii causati dalla pandemia, siamo riusciti ad organizzare, su mia iniziativa, una mostra delle opere del giovane artista frentano Gabriele Della Guardia". Lo sostiene in una nota la deputata Carmela Grippa (M5S) che annuncia la mostra dal titolo Passioni nella sala del Cenacolo di Palazzo Valdina a Roma dal 28 giugno al 7 luglio prossimo.

"Sarà un momento d'importante condivisione delle emozioni che Gabriele riesce a declinare in forma pittorica e allo stesso modo un momento per ritornare ad avvicinarci all'arte, valore identitario per il nostro Paese, ricco di prestigiosi patrimoni. Un elemento di riconoscibilità internazionale, caratteristica intrinseca e imprescindibile della nazione", ha aggiunto.

Mostra voluta fortemente dalla stessa parlamentare e intesa "come contesto nel quale riflettere su come l'arte riesca a descrivere il momento storico in cui versa la nostra società e a essere un riferimento a cui aggrapparsi per trovare speranza e pace".

"Il progetto - spiega Grippa - nasce dal confronto tra il giovane e talentuoso artista Gabriele Della Guardia e l'Associazione onlus I.XII.XVIII che hanno voluto collocare le diverse opere all'interno di un unico percorso, anche se ognuna di esse è dotata di una propria identità, di una propria passione ed autenticità".

Un omaggio per questo giovane abruzzese e un incentivo per tutti i suoi coetanei a non smettere mai di coltivare le proprie passioni e ad inseguire i propri sogni. "Auspico - conclude la deputata M5S - la più ampia partecipazione da parte delle istituzioni e del territorio. Il nostro compito è anche quello di valorizzare il loro operato e mettere in rete il sapere come abbiamo cercato di fare con l'organizzazione di quest'importante evento per il giovane Gabriele".