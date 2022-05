Lanciano, da domani parte "Passeggiando tra le vie del commercio"

LANCIANO - Passeggiando tra le vie del Commercio...di ieri e di oggi è un evento gratuito promosso dal consorzio Le vie del Commercio. Nasce dalla voglia di riscoprire la storia della città di Lanciano attraverso lo sviluppo delle attività produttive che l’hanno caratterizzata nel corso degli anni. Grazie alla preziosa collaborazione con Domenico Maria Del Bello, ispettore onorario della Soprintendenza per i beni archivistici e librari dell'Abruzzo e del Molise e ispettore onorario per la tutela dei beni archeologici, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo, ogni pomeriggio verrà proposto un itinerario diverso, attraverso il quale si snoderà il racconto di Del Bello, stimolando la memoria dei meno giovani, incuriosendo i più giovani e guidando tutti i partecipanti in un viaggio nel tempo affascinante e coinvolgente. Le visite partiranno ogni pomeriggio da un’attività consorziata diversa con un brindisi di benvenuto e si concluderanno in Via Floraspe Renzetti per un aperitivo finale.

Durante i pomeriggi dell’evento, verrà offerto un brindisi anche ai clienti delle attività consorziate aderenti e i partecipanti alla passeggiata riceveranno un carnet di buoni sconto.

“Un modo diverso di vivere lo shopping in città” sostiene il presidente Fausto La Morgia “e di riappropriarsi di luoghi quotidianamente vissuti, di cui spesso non si conoscono la storia, i motivi che ne hanno determinato gli sviluppi urbanistici o le persone che hanno riempito di vita quelle strade, quelle botteghe, quelle industrie, raccontando di commercio, arti e mestieri, nella città delle fiere e non solo.”

Si comincia sabato 28 maggio alle ore 17,30 in via Sangro, 1 (zona Quadrato, nei pressi della strada privata che costeggia Villa delle Rose). Seguiranno gli appuntamenti di sabato 4 giugno, sempre alle 17,30, in corso Trento e Trieste e sabato 11 giugno alla stessa ora in via Piave, 21.

E’ consigliata la prenotazione sul sito o via mail a info@leviedelcommercio.com