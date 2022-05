Lanciano, debutta al Fenaroli lo spettacolo Mater del regista Marino

LANCIANO - Nell’ambito dell’iniziativa Lanciano Cultura, promossa dall’assessorato alla Cultura del comune, l’associazione Il Ponte debutterà con lo spettacolo teatrale Mater, in programma giovedì 26 maggio, alle ore 21, al teatro Fenaroli.

"Mater, liberamente tratto dal romanzo In nome della Madre di Erri De Luca, per la regia di Carmine Marino, - si legge in una nota - ci propone uno splendido ritratto di Maria di Nazareth, interpretata da Tiziana Di Pietro, che ci racconta, a partire dall’Annunciazione e fino alla nascita di Gesù, la sua esperienza umana di donna unica che, designata dall’Alto, non si limita ad accettare il proprio destino, ma ne affronta consapevolmente tutte le difficoltà, coniugando umanamente e in modo mirabile obbedienza e coraggio.

Accanto a lei ci saranno Giuseppe, interpretato da Andrea Di Fonso e alcuni attori della compagnia come Antonia Corbino, Evandra Pellicciotta, Flavia Iezzi, Sara Di Cosmo, Claudia Antonelli, Francesco Angelucci, Renato Nanni, Gabriele Fedele, che animeranno interventi corali sottolineati da incisi musicali creati dal maestro Luigi Friotto.

Il ricavato dello spettacolo sarà totalmente devoluto al restauro della chiesa parrocchiale di Villa Stanazzo, danneggiata da un incendio.

I biglietti sono prenotabili a Partymania, in via Monte Grappa 13, a Lanciano.