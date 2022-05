Lanciano, seminario sulla gestione del verde pubblico e privato

LANCIANO - Domenica 22 maggio, alle ore 15, nella sala convegni Fiera dell'agricoltura si terrà un convegno dal titolo La gestione del verde pubblico e privato.

Dopo i saluti iniziali di Franco Ferrante, presidente di Lanciano Fiera, interverranno Francesco Giammarino, presidente Odaf Chieti, Marcella Cipriani, vicepresidente Conaf, Diego Leva, presidente Fodaf Abruzzo e Donato Civitella, presidente del collegio periti agrari.

Ombretta Mercurio, vicepresidente Odaf Chieti, terrà una relazione sul verde urbano e la qualità del vivere. A seguire, interverrà Carlo Massimo Rabottini, dottore agronomo Ett, sull'architettura degli alberi, la cura e la gestione nell'ambiente urbano. Dopo il dibattito, la conclusione dei lavori è prevista per le ore 18.

La partecipazione all'evento per gli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, come dei periti agrari, è valida per l'attribuzione dei crediti formativi permanenti.

Per informazioni, inviare una mail a info@agronomiforestalichieti.it, segreteria organizzativa Odaf Chieti