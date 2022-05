Lanciano, molte presenze alla Fiera Nazionale dell’Agricoltura

LANCIANO - Le lunghe file di macchine, la viabilità in tilt nonostante i bus navetta, le numerose telefonate che arrivano alla segreteria di Lancianofiera per chiedere informazioni, raccontano già il successo - che sembra andare oltre le più rosee aspettative – della 60esima edizione della Fiera nazionale dell'Agricoltura.

Secondo giorno per la rassegna leader del Consorzio Frentano inaugurata sotto i migliori auspici, salutata da un pubblico attento e da espositori fiduciosi i quali già ieri hanno rimarcato il ruolo propulsivo di questo appuntamento, immancabile non solo per gli addetti ai lavori. E la fiducia di organizzatori ed espositori sembra ripagata dalle presenze considerevoli, molti infatti hanno passeggiato nell'assolata area esterna e all'ombra dei padiglioni, diversi i capannelli a testimoniare il concreto interesse nei riguardi di macchine e attrezzature per la coltivazione del terreno.

Domani 22 maggio sono previsti altri due convegni, uno con inizio alle 10.00 promosso dal Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati Chieti-L'Aquila e un altro alle 15.00 quando sarà la volta dei dottori agronomi e forestali con una tavola rotonda su "La gestione del verde pubblico e privato". Sono incontri che contribuiscono a far luce su questioni che riguardano l'agricoltura e tutto quanto ruota intorno a questo variegato e complesso comparto. La fase destinata all'analisi e al confronto ha da sempre affiancato la parte espositiva, un binomio che fa di questa rassegna una vetrina completa e accattivante, efficace e propositiva. A visitare la fiera anche il consigliere regionale Pietro Smargiassi che va ad allungare la lunga lista di presenze istituzionali, altro segno tangibile del rinnovato interesse per la Fiera di Lanciano.

Curiosità e attenzione da parte degli alunni dell'istituto comprensivo D'Annunzio di Lanciano, degli studenti dell'Istituto Agrario "Ridolfi" di Scerni e Tecnico-Agrario e Geometri di Larino. Tutto si sta svolgendo nel rispetto della normativa anti Covid.

"La maggioranza di visitatori è diligente ed osserva quanto stabilito, anche se qualche richiamo a volte è necessario soprattutto nei luoghi un po' troppo affollati - ha puntualizzato Francesco De Marzo, ingegnere e responsabile della sicurezza – comunque credo che non ci saranno problemi, per il prossimo anno va sicuramente semplificata la procedura relativa all'acquisto del biglietto on line" Per De Marzo bisogna incentivare l'innovazione tecnologica, pensiero condiviso anche dal presidente di Lancianofiera Franco Ferrante "I cambiamenti all'inizio sono sempre difficili e abituarsi non è semplice ma sono convinto che questa sia la strada giusta da percorrere, cercando di rendere l'applicazione del nuovo iter il meno complicato possibile".

Il prezzo del biglietto acquistato on line è di 6 euro ( 5 euro più 1 di prevendita) alle casse , invece è di 10 euro.

La Fiera si concluderà domani, l' orario è dalle 9.00 alle 19.00.