Lanciano, giornata di Visioni di comunità in tutti gli istituti diocesani

LANCIANO - Domani, sabato 21 maggio, in occasione delle giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico "Visioni di comunità", la Chiesa di Lanciano-Ortona propone una giornata all'interno della quale si svolgeranno una serie di attività che coinvolgeranno tutti gli istituti culturali diocesani. Filo conduttore sarà la valorizzazione e la conoscenza dell'archivio, della biblioteca e del museo diocesano.

Attraverso la presentazione di volumi inediti, pergamene e opere d'arte, l'intento della giornata sarà testimoniare il legame dei tre istituti attraverso un percorso che ne rafforzi l'unione. Aperture straordinarie, laboratori, esposizioni e visite guidate saranno al centro della giornata di domani. Sarà l'occasione per tornare a rendere fruibili gli spazi e vivere insieme un'esperienza concreta in grado di valorizzare l'intero patrimonio diocesano.

L'esposizione dei più eccellenti pittori, scultori e architetti del Vasari del 1550 sarà l'inizio di un percorso che porterà il visitatore alla conoscenza della biblioteca diocesana di Lanciano, del fondo pergamenaceo dell'archivio storico e di pregevoli opere d'arte esposte nel museo diocesano. La giornata sarà arricchita da un laboratorio didattico per i più piccoli che sperimenteranno la pittura impastando colori e realizzando il proprio dipinto su ispirazione di alcune opere esposte al museo. Il programma includerà anche la presentazione di un volume sulla storia e l'architettura dell'antica chiesa di Santa Maria Maggiore di Lanciano, attualmente oggetto di restauro.

Il programma della giornata di valorizzazione Visioni di comunità comincia alle 9,30 con l'apertura della mostra documentaria, a cura di Anselmo Martino, responsabile archivio storico e biblioteca diocesana Lanciano. Visita guidata gratuita al museo diocesano di Lanciano a cura di Manuela Mosca, operatrice museale diocesana.

Dale 9,30 alle 13, ci sarà il laboratorio didattico "Nella valigia del pittore" a cura di Maria Di Iorio, responsabile delle attività didattiche della diocesi, in collaborazione con Mariangela Terrenzio.

Dopo la pausa pranzo, dalle 14,30 alle 16,30, giro al museo con le famiglie, a cura di Ada Giarrocco, storica dell'arte dell'ufficio Beni culturali, Manuela Mosca e Elisa Altobelli, operatrici museali diocesane, in Caccia ai tesori guidata e Guarda un'opera e inventa una storia. Alle 16,30, presentazione del volume Santa Maria Maggiore, tra i più importanti monumenti gotico-francesi d'Abruzzo, a cura dell'architetto Riccardo Urbano per conto della casa editrice Nuova Gutemberg. Interverranno: don Emidio Cipollone, arcivescovo della Chiesa di Lanciano-Ortona, don Domenico Di Salvatore, direttore ufficio beni culturali e parroco di Santa Maria Maggiore, don Carmine Miccoli, direttore biblioteca diocesana Lanciano, don Alessio Primante, direttore archivio diocesano Lanciano-Ortona, Riccardo Urbano, architetto e curatore del volume.

Per informazioni su laboratori e visite, contattare la referente dell'ufficio Beni culturali della diocesi, Ada Giarrocco, al numero 338 9852635.