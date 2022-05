Basket, play-off Serie D: l’Unibasket Lanciano in semifinale, l’Intrepida Ortona giocherà gara 3

LANCIANO - L'Unibasket Lanciano non sbaglia neanche gara 2 e conquista la semifinale play-off di Serie D regionale. Al Pala Dante di San Vito, dopo il 57-58 di gara 1, i frentani battono ancora una volta il Nova Campli Basket, stavolta con un risultato più netto, 84-56.

I rossoneri - trascinati da uno stepitoso Maralossou Dabangdata, autore di ben 36 punti, poco meno della metà di tutta la squadra - hanno condotto il match fin dall'inizio, aumentando il gap quarto dopo quarto. Dopo il 25-16 del primo quarto e il 42-27 della frazione successiva, l'Unibasket si è presentata a 10 minuti dalla fine della sfida con un rassicurante vantaggio di 17 punti, prima di dare il colpo finale nell'ultimo tempo di gioco.

L'Intrepida Ortona riscatta la sconfitta di gara 1, persa 81-66, avendo la meglio del Molise Basket Young per 81 punti a 74. Un successo arrivato in rimonta, dopo aver riportato uno svantaggio di ben 9 punti al termine del primo quarto. Il divario poi si è assotigliato, ma gli Intrepidi sono rimasti sotto nel punteggio anche dopo la seconda (39-42) e terza frazione (55-59). È servito uno straordinario ultimo quarto per ribaltare la situazione e spostare ogni discorso qualificazione a gara 3, prevista domani, sabato 21 maggio.

Termina, invece, il cammino dell'Azzurra Basket Lanciano, che ha tenuto ancora una volta testa alla corazzata BasketBall Teramo, uscendo però sconfitta 68-79. C'è stato anche un momento in cui la formazione frentana si è trovata sopra di 11 punti nel punteggio, ma alla fine, nonostante, i continui capovolgimenti di fronte, è uscito fuori il potenziale superiore degli avversari. Al gong finale per l'Azzurra sono comunque arrivati gli applausi dei propri tifosi, un riconoscimento molto importante alla positiva prestazione della squadra.