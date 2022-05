A Lanciano si svolgerà la 4ª prova del Campionato italiano "Regolarità Epoca"

LANCIANO - Dopo Sanremo e Tempio Pausania che hanno ospitato le prime tre, arriva a Lanciano la 4ª prova del Campionato italiano "Regolarità Epoca" gr. 5 che vedrà la partecipazione di tanti piloti con un palmares invidiabile, da mostri sacri come Alessandro Gritti a campioni del mondo come Matteo Rubin e Fausto Scovolo e poi tanti altri.

È la prima volta che Lanciano ospita il Campionato italiano "Regolarità Epoca", che negli ultimi anni sta riscontrando un vero e proprio boom di partecipanti. Il comune di Lanciano ha messo a disposizione del Moto Club Lanciano, organizzatore dell'evento, piazza Garibaldi che ospiterà, da oggi, venerdì 20 maggio, il paddock ed i principali team, sarà un vero e proprio villaggio con stand di vario tipo; inoltre verranno organizzati tour turistici guidati per visitare Lanciano.

La gara prenderà il via domenica mattina da piazza Plebiscito, essa prevede 3 giri con un "trasferimento" su strade per lo più sterrate di circa 40 km che attraversa i comuni di Lanciano, Treglio, San Vito Chietino e Frisa, e 2 prove speciali denominate "Cross test" ed "Enduro test", dove i piloti si daranno battaglia su piste ricavate in terreni privati. Il "Cross test" è situato sul comune di Lanciano alla fine della strada vicinale Torre della Madonna; "l'Enduro test" è invece ubicato nel comune di Treglio in contrada castellana. La durata prevista è di circa 2 ore a giro, comprese le prove speciali, e la gara terminerà intorno alle 16/16:30; a seguire, in piazza Plebiscito ci sarà la premiazione che vedrà la partecipazione delle autorità.

«Si tratta di un evento davvero di grande rilievo e di grande importanza per la nostra città - ha detto il Sindaco di Lanciano Filippo Paolini - che dimostra come sia possibile unire in un "cartellone culturale" tanti segmenti come quello del quale stiamo parlando oggi. Crediamo molto che solo con uno splendido gioco di squadra sia possibile raggiungere importanti traguardi. I miei più sentiti e sinceri complimenti a tutti gli organizzatori ed a coloro che hanno preso e prenderanno parte attiva affinché si raggiunga questo importante risultato, quello di vedere a Lanciano un evento di spessore nazionale e non solo».

«Mi unisco al plauso e ringraziamento ai proponenti ed organizzatori - ha detto il ViceSindaco ed Assessore alla Cultura, Sport e Turismo, Danilo Ranieri - non trascurando i Consiglieri comunali, i Colleghi Assessori ed i diversi Collaboratori comunali, di ogni fascia e grado, per il grande impegno che stanno mettendo in campo per la riuscita di questa manifestazione che, di fatto, rappresenta l'evento sport del 2022 e che confido possa diventare un appuntamento annuale. Evento che abbiamo patrocinato e promosso come amministrazione comunale, innovando il cartellone Cultura, per estenderlo alla socialità dello sport affinché, insieme, possano diventare anche prodromo di turismo per la nostra Lanciano. I piloti, i commissari di gara, gli ospiti cominceranno ad arrivare da giovedì sera (ndr, ieri) ed alcuni di loro si tratterranno anche la settimana prossima, invece alcuni sono già da queste parti dalla scorsa settimana. Mi auguro che questi giorni diventino anche occasione di proficuo lavoro per i commercianti e gli esercenti della nostra meravigliosa Lanciano».