Lanciano: "Quel groppo in gola", Gabriele Cerulli presenta il suo libro - VIDEO

LANCIANO - "Quel groppo in gola. Tra le favole del calcio italiano, il Lanciano dei Maio" è il titolo del libro scritto da Gabriele Cerulli. La storia della Virtus Lanciano gestita dal 2008 al 2016 dalla famiglia Maio, che ha portato la squadra in serie B e poi a sfiorare la serie A.



Pagine memorabili racchiuse in un libro che sarà possibile acquistare a partire da martedì 24 maggio, giorno in cui si terrà anche la presentazione del libro alle ore 10 nella Sala "Benito Lanci" (ex casa di conversazione) di Lanciano.



A moderare l'incontro, che vedrà la presenza del sindaco Filippo Paolini E dell'assessore allo Sport Danilo Ranieri, sarà il Responsabile comunicazione del Gruppo Maio, Camillo D'Alessandro. L'incasso derivato sarà destinato in beneficenza.

Nell'intervista che segue Gabriele Cerulli ci presenta la sua opera.