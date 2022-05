Lanciano, cambio di staffetta al vertice della polizia municipale

LANCIANO - Il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, fa sapere in una nota che è stato nominato vicecomandante della polizia municipale, il capitano Nicola Di Renzo. Subentra al tenente, Maurizio Mucciante, entrato in quiescenza. Il sindaco ringrazia Mucciante per il lavoro svolto in questi anni e augura un buona e proficua attività al nuovo vicecomandante Di Renzo.