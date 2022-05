Lanciano, presentati i due nuovi mezzi in dotazione al Comune

LANCIANO - Stamane il Comune di Lanciano ha presentato i nuovi mezzi in dotazione per la polizia locale e l'assessorato ai Lavori pubblici in piazza Plebiscito, come annunciato da Zonalocale.

Si tratta di "un modello New Hollande con attacco a tre punti con agganci rapidi, tre distributori idraulici posteriori, porta zavorre anteriori con 6 zavorre da 30 chilogrammi ciascuna. L'affidamento, del costo di oltre 48 mila euro, comprende anche la cabina con riscaldamento ed aria condizionata, più il trincia universale a sbalzo". "Oggi - fa sapere il Comune - è stata presentata senza cabina in quanto non ancora arriva per problemi legati al reperimento delle materie prime. Il mezzo sarà destinato ai Lavori pubblici".

Il secondo mezzo "è una Jeep Renegade Multijet 4x4, usata ma con un chilometraggio inferiore ai diecimila chilometri. Il veicolo è destinato alla polizia municipale. Il prezzo del mezzo è stato di oltre 30 mila euro".

"E' certamente un fatto positivo avere due nuovi veicoli di proprietà del comune di Lanciano - ha detto il sindaco Filippo Paolini. Ciò sia per quanto riguarda la sicurezza sia per ciò che attiene il settore lavori pubblici. Sono convinto che con le professionalità che abbiamo ora e nel futuro, si potranno raggiungere, per quanto possibile, importanti risultati in termini di lavoro per il bene comune".