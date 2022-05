Lanciano: Fiera nazionale dell’agricoltura, al via l’allestimento

LANCIANO - E' iniziato il conto alla rovescia per la rassegna leader del Consorzio frentano e nell'area fiera si lavora a ritmo serrato per allestire la 60^ edizione della Fiera Nazionale dell'Agricoltura.

I padiglioni e l'area esterna sono tornati da giorni ad animarsi e a rivivere la tipica atmosfera che precede una inaugurazione, quando si cerca di velocizzare i tempi, di non trascurare nessun aspetto, di curare anche il minimo dettaglio per rendere completa ed accattivante la vetrina che dovrà accogliere il meglio dei mezzi, delle attrezzature e delle tecnologie destinati a un comparto che diventa sempre più competitivo.

Il ruolo che questa rassegna ricopre non è stato mai messo in discussione, la Fiera è riuscita sempre a comprendere e a interpretare le trasformazioni e i cambiamenti cogliendone gli aspetti più significativi e questo l'ha resa un qualificato punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori. Questa edizione punta a superare il periodo difficile dovuto alla pandemia. L'obiettivo principale come ha ribadito il presidente di Lancianofiera Franco Ferrante è proprio quello di ricominciare l'attività e restituire fiducia agli espositori che non senza sacrifici hanno scelto di essere presenti.

Tante le novità di questa edizione, inedita, anche per la data. La cerimonia inaugurale è prevista alle 11.00 di venerdì 20 maggio e si terrà nell'area esterna, in uno spazio che sarà appositamente allestito per ricevere i numerosi ospiti. Sarà presente anche l'assessore regionale all'agricoltura Emanuele Imprudente e non è esclusa la presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.



L'inaugurazione sarà preceduta da un interessante convegno, il primo di un programma nutrito. Si tratta dell'incontro promosso dalla Asl Lanciano Vasto Chieti su un argomento di particolare rilevanza: “Gli obiettivi strategici di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in agricoltura del piano regionale di prevenzione 2021-2025”. Dal titolo si comprende l'importanza del tema in discussione. Parteciperanno, tra gli altri, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael.