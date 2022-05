L’Unibasket Lanciano fa festa, l’Under 17 Eccellenza vola in finale regionale

LANCIANO - L'Unibasket Lanciano fa festa per aver centrato la finale regionale del campionato Under 17 Eccellenza. La giovane compagine frentana, dopo aver battuto il Nuovo Basket Aquilano ai quarti di finale dei play-off, ha avuto anche la meglio del Chieti Basket, in semifinale.

Dopo il 54-70 maturato sul campo dei teatini, i rossoneri si sono confermati nella gara di ritorno, giocata tra le mura amiche, vincendo 72-64. Una sfida a senso unico, tanto che l'Unibasket Lanciano non ha mai perso un quarto tra le due partite, solo il primo del match d'andata si è chiuso in parità. Protagonista assoluto della semifinale è stato Kamatè, che nel doppio confronto ha totalizzato la bellezza di 47 punti, 25 messi a segno all'andata, 22 al ritorno.

In attesa di conoscere chi sarà l'avversaria in finale tra Virtus Pallacanestro Roseto e Magic Chieti, che si sfideranno domani nella gara di ritorno, la formazione frentana è certa di dover partecipare a un altro importante appuntamento. I rossoneri, ottenendo la finale regionale, hanno infatti conquistato anche l'accesso ai pre-spareggi nazionali, che si svolgeranno dopo l'atto conclusivo del campionato. Se in finale dovesse arrivare un successo l'Unibasket Lanciano dovrà allora affrontare la seconda del girone della Puglia, in caso contrario la prima del girone dell'Umbria.