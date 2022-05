Basket, play-off di Serie D: l’Azzurra Lanciano cede il passo al Teramo solo a 2 minuti dalla fine

LANCIANO - Al cospetto della squadra che ha chiuso la regular season al 1° posto, l'Azzurra Basket Lanciano nella gara 1 dei play-off compie una grande prova. Sul campo del BasketBall Teramo i frentani escono sì sconfitti 78-69, ma con la consapevolezza di aver sfiorato l'impresa.

L'Azzurra se l'è giocata senza paura facendo faticare non poco i padroni di casa, così ne è uscita fuori una gara combattuta ed equilibrata, ricca di ribaltamenti di fronte. Crognale e compagni si sono portati a casa il primo quarto con il punteggio di 17-20, mentre nella seconda frazione di gioco hanno avuto la meglio i teramani grazie al parziale di 38-34. La squadra frentana non si è arresa e nella terza fase della gara ha dato un chiaro segnale agli avversari; 53-55 il parziale prima dell'ultimo quarto.

L'equilibrio non è scemato neanche nell'ultima frazione, tanto che a 2 minuti dal termine il tabellone riportava 62 punti per entrambe le squadre. Proprio sul più bello, però, l'Azzurra nel finale ha pagato i pochi ricambi in panchina e le uscite dal campo per 5 falli di Pasquini, Di Foglio e Mastrangelo, cedendo il passo ai padroni di casa.

Nonostante la sconfitta, il giocatore ad aver messo a segno più punti nel match è stato il giovane play della formazione frentana, il classe 2003 Lorenzo Andreoli, autore di 25 punti. Nelle file dell'Azzurra Basket Lanciano bene anche i più esperti Matteo Mastrangelo e Francesco Crognale, rispettivamente con 17 e 14 punti.

Giovedì prossimo sarà il giorno di gara 2, l'Azzurra in casa proverà a recuperare lo scarto di 9 punti.