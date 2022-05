L’Associazione Arma Aeronautica di Lanciano dona mascherine e DPI anti Covid - FOTO

LANCIANO -L'Associazione Arma Aeronautica di Lanciano, presso la residenza per anziani Casa Antoniano di Lanciano, ha effettuato una donazione di mascherine e DPI anti Covid.

Alla manifestazione hanno preso parte una delegazione della sezione di Lanciano ed una delegazione della Associazione VAM PER SEMPRE della regione Puglia.

"Nella speranza di aver intrapreso un nuovo cammino in ambito sociale - dicono dall'associazione - si ringraziano per aver contribuito fattivamente alla realizzazione dell'evento La Donato Di Fonzo & f.lli S.p.A. e la sezione Puglia della associazione VAM PER SEMPRE".