Lanciano, tutto pronto per la Fiera nazionale dell’Agricoltura

LANCIANO - Lanciano si prepara a festeggiare 60 anni d'attività della Fiera nazionale dell'agricoltura. I preparativi sono agli sgoccioli. Sarà anche l'ultima fiera da presidente per Franco Ferrante che conclude il suo mandato con risultati positivi nonostante i periodi difficili che ha dovuto affrontare e lo ha fatto senza scoraggiarsi, forte del sostegno del Cda e dell'impegno concreto di dipendenti e collaboratori. Il bilancio 2021 si è chiuso con un utile di 627 euro, un trend positivo in linea con i 10 anni di presidenza", si legge in una nota.

La Fiera dell'Agricoltura sarà inaugurata il prossimo 20 maggio e durerà fino al 22