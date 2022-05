Lanciano, narrativa, satira, poesia, musica e parole per Giuseppe Rosato

LANCIANO - Appuntamento alle ore 18 al teatro Fenaroli per passare una serata di narrativa, poesia, satira e musica dedicata al lancianese Giuseppe Rosato, poeta, scrittore e critico letterario.

Nella prima parte sarà presente il compositore Fabrizio de Rossi Re con "In queste stanze e altre sorprese" per voce recitante, pianoforte e melodica. L'intermezzo è curato da Giulia Alberico con "Peppino e la neve".

Nella seconda parte, invece, sul palco Paolo Rosato, titolare della cattedra di Poesia per musica e drammaturgia al conservatorio “Pergolesi” di Fermo, con "Senso in verso" (non solo satira) ed "E poi Tonia" (Il mare oltre la neve) per voce recitante dell'attrice Rossella Mattioli e Adriano Ranieri alla fisarmonica. Fabrizio de Rossi Re, infine, per melodica e pianoforte.

L'ingresso è libero.