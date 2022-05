Lanciano, Cpi organizza una giornata dedicata all’orientamento sugli Its

LANCIANO - Il Centro per l'impiego (Cpi) di Lanciano ha organizzato per martedì 17 maggio, nel Polo museale "Santo Spirito", la giornata dedicata alle scuole e all’utenza in generale, per far conoscere il mondo degli Istituti tecnici superiori (Its), percorsi e opportunità che offrono.

In particolare, dopo i saluti del sindaco Filippo Paolini, saranno illustrati gli scenari e le prospettive del sistema Its regionale e nazionale. Con un'attenzione maggiore, saranno presentati i percorsi formativi dell'istituto tecnico superiore Meccanica e informatica di Lanciano e quello Mobilità sostenibile di Ortona. A concludere l'incontro, ci sarà l'assessore regionale al Lavoro e formazione, Pietro Quaresimale.

A moderare l’incontro ci sarà Orlando Pierantoni, responsabile del centro per l’impiego di Lanciano e all’evento parteciperà anche Anpal Servizi.

Nel corso della giornata, inoltre, entrambi gli istituti presenteranno testimonianze dirette di alunni e aziende del settore che hanno già avuto modo di entrare a contatto con loro.

Il Polo - si precisa nella nota - ha una capienza di più o meno 120 posti a sedere.