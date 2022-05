Lanciano, Sasi: le interruzioni programmate per domani

LANCIANO- La Sasi spa comunica in una nota le interruzioni non differibili della fornitura idrica in alcuni comuni per la giornata di domani, 5 Febbraio 2022.

A seguito di segnalazioni di controllo interne riconducibili a situazioni di disagio nelle ore di maggior consumo della risorsa idrica, si necessita, oltre alle interruzioni settimanali già programmate, di uno stop nei comuni di San Martino sulla Marrucina (zona capoluogo) dalle 23.00 di domani, 5 febbraio, fino alle ore 6 del giorno dopo, 6 febbraio. "Tale interruzione serale -precisa la nota- si ripeterà fino a nuova comunicazione".

Rubinetti a secco, dalle 21.30 di domani 5 febbraio fino alle 6 di dopodomani, pure nel comune di Lanciano, zona industriale Marcianese e via Follani, zona viale Cappuccini, via Gaeta, via don Minzoni e traverse, contrada Serre e contrada Camicie.

"Comincia invece la chiusura notturna, dalle 22 di oggi fino alle 5.00 del giorno dopo nel comune di Scerni. L'interruzione proseguirà fino al giorno 8 febbraio", conclude la nota.