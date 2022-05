Lanciano, tripudio del trio Bandini–Moriconi–Carucci al teatro Fenaroli

LANCIANO- Sabato scorso grande successo di pubblico per il secondo appuntamento di EMF RELive, rassegna di concerti di primavera della musica abruzzese, organizzato da PICSAT Abruzzo per la direzione di Gianmaria Tantimonaco, da quest'anno realizzato in collaborazione con l'Associazione "Amici della Musica Fedele Fenaroli" e il FAI – Delegazione di Lanciano.

I tre special guest di questa edizione, che hanno scelto Lanciano per inaugurare la loro formazione, hanno meravigliato il pubblico suonando grandi classici del jazz internazionale, dischi originali e musica da film italiana, non mancando di omaggiare grandi nomi come Mina, Guccini e De André raccontando episodi della loro carriera e facendo divertire i presenti con due ore di pura gioia in musica e preziosi bis.

"Un evento che spero rimanga negli annali non solo del cartellone del Fenaroli, ma che porti lustro alla già lunga tradizione musicale di Lanciano", esordisce Tantimonaco. "Ellade Bandini mancava da Lanciano dall'84, quando per l'occasione venne a suonare con Paolo Conte proprio al Fenaroli. Ettore Carucci invece - prosegue il direttore di Picsat- era all'esordio qui e sono fiero di poter dire che ha trovato una città, un teatro ed una squadra di alto livello che ha saputo essere al passo con dei musicisti che hanno calcato i palchi di tutto il mondo. Per l'occasione è stata effettuata una doppia registrazione in dominio analogico con il registratore ad alta precisione su nastro magnetico Studer/Revox, per donare un gusto ancora più caldo alla registrazione ed alla messa in onda in differita del concerto, che avverrà dall'8 maggio sul canale di PICSAT Abruzzo. Oltre ad aver dato ennesima prova di essere artisti di caratura elevatissima, hanno dimostrato di essere persone di grande gusto e simpatia, conquistando subito il cuore del pubblico", si legge in un comunicato.

Al concerto erano presenti, tra gli altri, il sindaco Filippo Paolini, alcuni consiglieri comunali, il Presidente di ECO.LAN SPA Massimo Ranieri, Antonio Maffei per ITS Sistema Meccanica e la dirigenza di Amici della Musica Fedele Fenaroli, Antonio Litterio, Ersilia Caporale e Mariella Bomba. Il prossimo appuntamento sarà dedicato ad un altro grande musicista, stavolta nostrano, ovvero lo stimato pianista e compositore Michele Di Toro, artista poliedrico che il prossimo 13 maggio verrà ospitato per suonare i suoi più amati brani e arrangiamenti, unitamente alla presentazione del nuovo album "Elisir".

I biglietti sono già disponibili sul sito Ciaotickets digitando il nome del festival; sul sito del Teatro Fenaroli, presso i rivenditori ufficiali Bar Micolucci, Venditti e Tabaccheria Marina Bruno e infine prenotando al 388 3492484 o sulle pagine ufficiali di PICSAT Abruzzo. Biglietti a € 12,00, ridotti a € 10,00 per associati PICSAT Abruzzo, Amici della Musica Fedele Fenaroli e tesserati FAI e omaggi per bambini fino a 6 anni e operatori sanitari.



