Lanciano, Enrico di Girolamo è il nuovo primario di Cardiologia del "Renzetti"

LANCIANO - Enrico Di Girolamo è il nuovo Direttore dell'Unità operativa "Cardiologia-Utic" dell'ospedale di Lanciano. E' stato nominato con delibera del Direttore generale, che lo ha scelto nell'ambito della terna di nomi scaturita al termine del concorso che era stato bandito dalla Asl a conclusione del mandato di Luigi Leonzio, per raggiunti limiti di età. Al nuovo primario viene conferito un incarico della durata di 5 anni, a partire dal prossimo 16 maggio, data di decorrenza del contratto.

Di Girolamo, 56 anni, ha prestato servizio, a partire dal 2000, presso la Cardiologia dell'ospedale di Chieti, dove negli ultimi sette anni è stato responsabile dell'Unità operativa semplice a valenza dipartimentale dì Aritmologia. Ha maturato un'esperienza pluriennale in Terapia intensiva cardiologica e aritmologia, con acquisita capacità e autonomia nell'impianto di pacemaker, un dispositivo elettronico in grado di erogare impulsi elettrici per assistere il battito cardiaco nei pazienti nei quali la frequenza cardiaca è eccessivamente bassa. Stessa expertise per altri dispositivi cardiaci, come defibrillatori e resincronizzatori, così come nel campo della Elettrofisiologia Cardiaca Interventistica (Studio Elettrofisiologico transesofageo ed endocavitario, Ablazione transcatetere delle aritmie) e dei sistemi di mappaggio elettro-anatomico.

Ha all'attivo oltre 2000 impianti di pacemaker, 800 defibrillatori impiantabili, 250 Loop Recorder, dispositivo quest'ultimo che viene impiantato sottopelle per registrare il ritmo cardiaco, necessario per rilevare anomalie che si verificano solo occasionalmente.

Inoltre vanta una pluriennale esperienza nella gestione ambulatoriale dei device e dei controlli remoti, con oltre 400 pazienti arruolati. In qualità di Responsabile della U.O.S.D. di Aritmologia ha eseguito procedure di Elettrofisiologia Interventistica di 3° Livello (Ablazione transcatetere di aritmie complesse, impianto di pacemaker leadless, impianto di ICD sottocutaneo, Estrazione di elettrocateteri, procedure di occlusione dell'auricola sinistra).