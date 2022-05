Futsal, il quadro dei play-off e dei play-out di Serie C1 al termine della regular season

LANCIANO - Si conclude con un'incredibile beffa il campionato di Serie C1 per il Futsal Lanciano. I frentani, già certi che con il 5° posto non avrebbero giocato la semifinale per l'enorme distacco con la 2ª classificata, hanno fatto il loro vincendo 7-3, in trasferta, contro Lions Bucchianico.

Il contemporaneo pareggio dell'Atletico Silvi, fermato dal Futsal Vasto sul 5-5 in una gara rocambolesca, ha permesso ai rossoneri di agganciare in classifica i teramani, i quali però per via di una migliore differenza reti hanno mantenuto la 4ª posizione in graduatoria. Per la squadra di Simigliani tanta amarezza, vedere perdere l'obiettivo così pesa sull'umore, anche se i rossoneri già prima di scendere sapevano che non sarebbe bastato che l'Atletico Silvi pareggiasse proprio per via del netto svantaggio alla voce differenza reti.

Lo Sport Center Celano attende ora di sapere chi tra Futsal Celano e Atletico Silvi affronterà nella finale play-off valida per la promozione in Serie B, già ottenuta dal Sulmona Futsal, che ha chiuso il campionato al 1° posto.

Ritrova fiducia, invece, il Vasto, capace di far sudare sette camice a una squadra in lotta per un posto ai play-off. Dopo il doppio vantaggio firmato dal baby Lorenzo Di Donato e da Di Giacomo, l'Atletico Silvi è tornato in partita trovando i gol che hanno portato il parziale sul 2-2; poi nuovo sorpasso biancorosso con Di Giacomo prima che gli ospiti metteressero la freccia segnando tre reti di fila. Sotto di due, la squadra di mister Rossi ha avuto la forza di pareggiare i conti nel finale.

La prestazione ha ancora più valore considerando gli assenti (Colombaro e Umberto Di Donato su tutti) e i tanti giovani in campo, oltre ai sempre presenti Luis Miguel (autore del gol del 4-5) e Joao Pedro in campo anche Jari Notarangelo, Santavicca, il sopracitato Lorenzo Di Donato e soprattutto Davide Di Foglio, colui che ha fissato il risultato sul 5-5 finale.

Il pari non è bastato a guadagnarsi la possibilità di giocare lo spareggio salvezza in casa, si dovrà andare a fare visita a La Fenice. Agli scaramantici va bene così considerato che nella finale di Coppa Abruzzo Under 19, giocata contro i marsicani e poi vinta dai vastesi, la squadra di casa era proprio La Fenice.

30ª E ULTIMA GIORNATA SERIE C1

Academy L'Aquila C5 0-0 La Fenice C5

Dynamo Faras C5 0-11 Sulmona Futsal C5

Futsal Celano C5 2-2 Hatria Team C5

Futsal Vasto C5 5-5 Atletico Silvi C5

Lions Bucchianico C5 3-7 Futsal Lanciano C5

Lisciani Teramo C5 0-1 Città Di Chieti C5

Minerva C5 1-5 Sport Center Celano C5

Riposo: Orione Avezzano C5

SEMIFINALE PLAY-OFF

Futsal Celano C5-Atletico Silvi C5

FINALE PLAY-OFF

Sport Center Celano C5-Futsal Celano C5/Atletico Silvi C5

PLAY-OUT

La Fenice C5-Futsal Vasto C5

CLASSIFICA

Sulmona Futsal C5 69

Sport Center Celano C5 67

Futsal Celano C5 60

Atletico Silvi C5 53

Futsal Lanciano C5 53

Hatria Team C5 48

Minerva C5 47

Orione Avezzano C5 40

Lisciani Teramo C5 33

Academy L'Aquila C5 32

Città Di Chieti C5 32

La Fenice C5 23

Futsal Vasto C5 21

Lions Bucchianico C5 12

Dynamo Faras C5 9