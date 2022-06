Lanciano: pulizia strade, Paolini: “Mi auguro che prevalga il senso civico dei nostri concittadini”

LANCIANO – Dal prossimo mese di maggio la Polizia Municipale sarà impegnata in appositi servizi di rimozione forzata dei veicoli lasciati in zone non consentite e, quindi, ostacolo al passaggio dei mezzi del servizio di nettezza urbana che devono assicurare la pulizia delle strade.

Il Sindaco Filippo Paolini si augura che prevalga il senso civico “dei nostri concittadini evitando, così, che la Polizia Municipale si veda costretta a sanzionare, anche con la rimozione, i veicoli che ostacolano il lavoro di pulizia nella fascia oraria dalle 5:00 alle 10:00″.

“Assicurare la pulizia delle nostre strade con una cadenza regolare e raggiungendo l’intero territorio comunale ha un immediato e benefico impatto non soltanto sull’igiene pubblica, ma anche sul decoro dell’ambiente nel quale viviamo”.