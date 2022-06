Lanciano, la grande musica jazz approda al teatro Fenaroli

LANCIANO – Lanciano si prepara ad accogliere tre nomi illustri della scena jazz internazionale, per un concerto irripetibile a livello cittadino. Sabato 30 aprile, ore 21:00, andrà in scena il secondo appuntamento annuale di EMF RELive, festival musicale di primavera giunto alla sua seconda edizione e nato come primo ciclo di concerti in streaming abruzzese, durante il lockdown della scorsa primavera. Il progetto, organizzato e ideato da PICSAT Abruzzo e Gianmaria Tantimonaco, da quest’anno si arricchisce della collaborazione dell’Associazione “Amici della Musica Fedele Fenaroli” e della partnership con il FAI – Delegazione di Lanciano.

Come special guest della rassegna dedicata alle nuove produzioni abruzzesi, sono stati scelti quest’anno Massimo Moriconi, contrabbasso, Ellade Bandini, batteria, ed Ettore Carucci, pianoforte. Moriconi, bassista stabile dell’Orchestra dei ritmi leggeri della RAI di Roma dall’80 all’89 e attualmente direttore didattico della “Percentomusica” capitolina, è stato incisore di numerose colonne sonore di artisti di fama internazionale come Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Nicola Piovani e Luis Bacalov. Nella sua lunga e proficua carriera vanta collaborazioni con musicisti come Enrico Rava, Tullio De Piscopo, Paolo Fresu, Chet Baker e Mina.

Il Maestro Bandini, batterista di assoluto livello, ha suonato per anni con icone della musica italiana come Mina (Ancora ancora ancora, tra le altre), Raffaella Carrà (Rumore), Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè, con il quale forma insieme ad altri giovani e bravissimi musicisti “1000 anni ancora”, gruppo col quale incide “Storia di un Impiegato”.

Completa il grande trio il pianista Ettore Carucci, musicista che conta 9 dischi come bandleader, 38 come sideman e 20 compilation: una fertilissima carriera musicale che l’ha portato a suonare in tutto il mondo e con artisti come Fabrizio Bosso, Gegè Telesforo, l’Orchestra della Magna Grecia, Alfredo Paixào, Max Ionata e Danilo Rea.

“In anteprima assoluta tre grandi anime del jazz si riuniscono per brillare a Lanciano” – afferma il direttore artistico Gianmaria Tantimonaco – “un concerto imperdibile non solo per i cultori del genere, ma anche per chi ama la musica di alto livello e aspetta sempre musicisti di spessore internazionale in città. Un grande orgoglio far conoscere Lanciano e il Fenaroli a Maestri che hanno girato il mondo e oggi scelgono EMF RELive”.

I biglietti sono già disponibili sul sito Ciaotickets digitando il nome del festival; sul sito del Teatro Fenaroli, presso i rivenditori ufficiali Bar Micolucci, Venditti e Tabaccheria Mauro e infine prenotando al 388 3492484 o sulle pagine ufficiali di PICSAT Abruzzo. Biglietti a € 12,00, ridotti a € 10,00 per associati PICSAT Abruzzo, Amici della Musica Fedele Fenaroli e tesserati FAI e omaggi per bambini fino a 6 anni e operatori sanitari.

Una grande occasione per tornare a riempire le sale del teatro ascoltando grandi esibizioni e mantenendo viva la storica tradizione musicale della città di Lanciano.