Lanciano, proroga fino al 29 giugno per accedere nelle ZTL

LANCIANO - Dal momento che la scadenza dello stato di emergenza Covid era prevista per la data del 31 marzo 2022, tutti i veicoli scaduti entro quella data hanno avuto una proroga fino al 29 giugno 2022.

L'appello è quello di sensibilizzare i cittadini a svolgere tutte le consuete procedure di rinnovo, affinché non si trovino nella situazione di presentare la domanda ma di non fare in tempo per il rilascio del permesso. E' necessario, quindi, per tutti gli interessati, organizzarsi in anticipo per continuare a poter accedere nelle Zone a Traffico Limitato.