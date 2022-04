Futsal Lanciano, ora si fa dura: il 5° posto non basta più per disputare la semifinale play-off

LANCIANO - Il Futsal Lanciano ha fatto il suo, ma allo stesso tempo non sono arrivate le combinazioni di risultati che si augurava. La squadra di Simigliani nel penultimo turno di Serie C1 ha battuto 6-3 l'Orione Avezzano consolidando il 5° posto in classifica, il quale però di fatto non basta più per disputare la semifinale play-off. Il divario con la 2ª in classifica, lo Sport Center Celano, ad una giornata dalla fine è infatti di 14 punti, dunque al termine della fase regolare sicuramente non sarà inferiore a 10 punti e i rossoneri con questo piazzamento non disputeranno la semifinale play-off.

Il sodalizio frentano, però, ha ancora una piccola speranza, quella di agguntare il 4° posto sabato prossimo; con una vittoria, contro Lions Bucchianico, il distacco dalla 3ª classificata sarebbe sicuramente inferiore a 10 punti (al momento è di 9 punti) e in questo caso la semifinale play-off si giocherebbe. Massimini e compagni, tuttavia, non saranno padroni del proprio destino, serve una sconfitta dell'Atletico Silvi, attualmente 4°, contro il Futsal Vasto.

L'ipotesi non è così remota perché i biancorossi dopo la partita di oggi hanno un obiettivo non trascurabile in vista dell'ultima giornata. Per ragazzi di Michael Rossi, infatti, è arrivata un'altra pesante sconfitta - 5-1 in casa di Città Di Chieti, a segno Umberto Di Donato per i vastesi - subendo il sorpasso in classifica de La Fenice. Di conseguenza, ora il Vasto rischia di disputare la partita secca dei play-out, proprio contro la squadra di Avezzano, in trasferta.

Nulla è ancora certo, nell'ultima giornata la compagine aragonese battendo l'Atletico Silvi, e con una contemporanea sconfitta de La Fenice in casa di quel Academy L'Aquila ancora in lotta per la salvezza diretta, si regalarebbe l'opportunità di giocare la partita più importante della stagione sul proprio campo.

I destini di Futsal Lanciano e Futsal Vasto sono dunque legati, in un'ultima giornata che si preannuncia palpitante, soprattutto per i frentani.

29ª GIORNATA SERIE C1

Atletico Silvi C5 6-5 Minerva C5

Città Di Chieti C5 5-1 Futsal Vasto C5

Futsal Lanciano C5 6-3 Orione Avezzano C5

Hatria Team C5 12-4 Dynamo Faras C5

La Fenice C5 4-2 Lisciani Teramo C5

Sport Center Celano C5 2-1 Futsal Celano C5

Sulmona Futsal C5 11-0 Lions Bucchianico C5

Riposo: Academy L'Aquila C5

30ª E ULTIMA GIORNATA SERIE C1

Academy L'Aquila C5-La Fenice C5

Dynamo Faras C5-Sulmona Futsal C5

Futsal Celano C5-Hatria Team C5

Futsal Vasto C5-Atletico Silvi C5

Lions Bucchianico C5-Futsal Lanciano C5

Lisciani Teramo C5-Città Di Chieti C5

Minerva C5-Sport Center Celano C5

Riposo: Orione Avezzano C5

CLASSIFICA

Sulmona Futsal C5 66

Sport Center Celano C5 64

Futsal Celano C5 59

Atletico Silvi C5 52

Futsal Lanciano C5 50

Hatria Team C5 47

Minerva C5 47

Orione Avezzano C5 40 (una partita in più)

Lisciani Teramo C5 33

Academy L'Aquila C5 31

Città Di Chieti C5 29

La Fenice C5 22

Futsal Vasto C5 20

Lions Bucchianico C5 12

Dynamo Faras C5 9