Botolini: da 70 anni la passione e l’esperienza nelle arti grafiche

Nel 1952 Nicola Botolini apriva la sua legatoria a Lanciano per poi trasformarla poco dopo in una tipografia, si sarebbe aspettato che a distanza di 70 anni sarebbe stata ancora lì, condotta dalla quarta generazione di Botolini? Questo non possiamo saperlo, ma sicuramente sappiamo che storie come questa arricchiscono il territorio in cui viviamo e sono d’ispirazione per le generazioni future. “A spingere mio nonno ad aprire questo tipo di attività è stato sicuramente lo spirito di poter fare qualcosa nel dopoguerra, in più a Lanciano c’è una tradizione tipografa di oltre due secoli” così racconta Nicola Botolini parlando del nonno che aprì la sua piccola bottega ormai 70 anni fa. Da allora, Botolini non si è più fermata e anzi procede verso il passaggio generazionale nelle mani di Giulia, quarta generazione, che ha portato il mercato della stampa online grazie all’e-commerce. Ma cosa ha reso possibile questo successo? Sicuramente la passione per il proprio lavoro e l’impegno nel perseguire una filosofia di lavoro che pone il cliente al primo posto. Tempi brevi, prezzi contenuti, serietà: tutti fattori imprescindibili per ottenere la fiducia delle persone. In più, una buona dose di intraprendenza e lungimiranza: dagli anni ’70 infatti la tipografia passa al sistema di stampa “offset”, ad oggi ancora quello più diffuso, e questo ha permesso all’azienda di affermarsi nel settore della stampa di prodotti commerciali di alta qualità e di lusso come cataloghi e pregiati prodotti editoriali vari. Inoltre, non bisogna dimenticare che molto ampio è anche il mercato dei gadget e delle personalizzazioni sull'abbigliamento. “Per il raggiungimento di questo importante traguardo vogliamo ringraziare in primis tutte le persone che hanno lavorato insieme a noi. Tutti i collabortori hanno contribuito in maniera fattiva quotidiana a questo successo. Un secondo ringraziamento va sicuramente a tutti i clienti storici e non che ci hanno dato fiducia, tra cui possiamo vantare anche alcuni nomi internazionali”. Proprio per ringraziare i suoi clienti Botolini offre il 10% di sconto fino alla fine del mese su tutti i prodotti presenti sull’e-commerce che e possibile visitare all’indirizzo:https://www.botolini.it

