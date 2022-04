Futsal Lanciano, la situazione per la conquista dei play-off a 2 giornate dal termine

LANCIANO - Sorride il Futsal Lanciano dopo i risultati 28ª e terzultima giornata della Serie C1, in cui ha scontato il turno di riposo. La Minerva infatti ha perso 5-1 in casa contro il Città Di Chieti e resta a pari punti con i frentani, che però mantengono il 5° posto, l'ultimo che varrebbe l'accesso ai play-off, per gli scontri diretti a favore. Inoltre l'Atletico Silvi è stato sconfitto dal Futsal Celano, il Futsal Lanciano dunque non vede aumentare il distacco di due punti dal 4° posto.

In pratica, a due giornate dal termine della fase regolare, la squadra di Simigliani è davvero vicina a centrare il 5° posto. Nel prossimo turno i frentani affronteranno l'Orione Avezzano, che non ha più nulla da dire al campionato, e contemporaneamente ci sarà la sfida tra Atletico Silvi e Minerva; con una vittoria e la sconfitta della Minerva il Futsal Lanciano sarebbe matematicamente 5°.

Non basterà però solo il piazzamento per disputare i play-off, ci sarà da fare attenzione pure ai distacchi in classifica. Al momento il divario tra lo Sport Center Celano 2° e il Futsal Lanciano 5° è di ben 14 punti, quindi superiore a 10 punti, motivo per cui la semifinale play-off non si disputerebbe, lo Sport Center Celano sarebbe direttamente in finale. Serve un distacco che non sia pari o superiore a 10 punti, perciò la lotta per la 4ª posizione diventa fondamentale, anche se pure con quel piazzamento non sarà scontato l'accesso ai play-off.

Molto dipenderà dal prossimo turno. Lo scenario migliore per il Futsal Lanciano, se dovesse vincere contro l'Orione Avezzano, sarebbe quello che vedrebbe sconfitte Atletico Silvi e Futsal Celano rispettivamente contro Minerva e Sport Center Celano; in tal caso a una giornata dalla fine i rossoneri sarebbero al 4° posto con un distacco di 9 punti dalla terza classificata e avrebbero il destino nelle proprie mani. Se l'Atletico Silvi invece dovesse pareggiare, la squadra di Simigliani con una vittoria avrebbe il suo stesso numero di punti (50) e per la parità negli scontri diretti si andrebbe a considerare la differenza reti; nettamente migliore quella dell'Atletico Silvi (+42 contro +16), che resterebbe 4°.

Tanto passerà dalla giornata di sabato prossimo, gli intrecci saranno fondamentali a patto che il Futsal Lanciano riesca a battere l'Orione Avezzano.

CALENDARIO FUTSAL LANCIANO (5°, 47 PUNTI)

Sabato 23 aprile: vs Orione Avezzano (IN CASA)

Sabato 30 aprile: vs Lions Bucchianico (IN TRASFERTA)

CALENDARIO SPORT CENTER CELANO (2°, 61 PUNTI)

Sabato 23 aprile: vs Futsal Celano (IN CASA)

Sabato 30 aprile: vs Minerva (IN TRASFERTA)

CALENDARIO FUTSAL CELANO (3°, 59 PUNTI)

Sabato 23 aprile: vs Sport Center Celano (IN TRASFERTA)

Sabato 30 aprile: vs Hatria Team (IN CASA)

CALENDARIO ATLETICO SILVI (4°, 49 PUNTI)

Sabato 23 aprile: vs Minerva (IN CASA)

Sabato 30 aprile: vs Futsal Vasto (IN TRASFERTA)

CALENDARIO MINERVA (6°, 47 PUNTI)

Sabato 23 aprile: vs Atletico Silvi (IN TRASFERTA)

Sabato 30 aprile: vs Sport Center Celano (IN CASA)

CLASSIFICA

Sulmona Futsal C5 63

Sport Center Celano C5 61

Futsal Celano C5 59

Atletico Silvi C5 49

Futsal Lanciano C5 47

Minerva C5 47

Hatria Team C5 44

Orione Avezzano C5 40 (una partita in più)

Lisciani Teramo C5 33

Academy L'Aquila C5 31 (una partita in più)

Città Di Chieti C5 26

Futsal Vasto C5 20

La Fenice C5 19

Lions Bucchianico C5 12

Dynamo Faras C5 9