Tennis, dal 15 al 24 aprile circa 200 minitennisti si sfideranno per il trofeo città di Lanciano

LANCIANO - Dal 15 al 24 aprile prossimo circa 200 minitennisti si daranno battaglia per assicurarsi il trofeo città di Lanciano riservato alle categorie under 10, under 12, under 14.

I ragazzi arriveranno dalle regioni Puglia, Marche, Molise e Abruzzo, fra questi ci sono alcune promesse del tennis Italiano come Stefano Palanza di San Giovanni Teatino, Matteo Sabbatini del tennis club Ancona, Aurora Gibellieri di San Benedetto e desta curiosità anche la piccolissima Benedetta Tano di Atessa e tesserata a Mosciano. Gli incontri si disputeranno sui campi in via Santo Spirito tutti i giorni, tranne la domenica di Pasqua, dalle 9 alle 19. Ci saranno genitori e maestri al Circolo e sono state allertate alcune strutture alberghiere della nostra città che si sono messe a disposizione di atleti e accompagnatori.

Il torneo sarà diretto dal Tecnico Nazionale Lello Di Loreto e dal suo staff e avrà come garante sul campo il Giudice Arbitro Renato Caruso. Il presidente del Circolo Dott. Giancarlo Staniscia, che ha voluto fortemente questa manifestazione, sottolinea come molti di questi ragazzi sperano di diventare i nuovi Berrettini o Sinner, molti anche i tennisti frentani che parteciperanno alla manifestazione.

Il torneo fa parte di un Circuito Nazionale che prevede quattro tappe, le altre sono Tolentino, Barletta e Castel di Sangro e chi conquisterà più punti si qualificherà per le finali in programma a Milano in occasione delle Atp Next Gen Final riservate ai migliori giovani del tennis mondiale.

L'ingresso al circolo, nel rispetto delle norme Covid, è gratuito. Il Circolo Tennis Lanciano, inoltre, è in pieno fermento per la partenza di due grandi eventi caratteristici del sodalizio frentano: il tradizionale Palio Città di Lanciano, manifestazione amatoriale a squadre riservato a tutta la cittadinanza, e il Campionato nazionale di Serie B, che inizierà il 15 maggio, dove i ragazzi hanno come obiettivo quello di centrare la salvezza per il 5° anno consecutivo.

«Abbiamo a cuore la crescita e lo sviluppo sempre maggiore delle realtà associative sportive e non solo - ha dichiarato l'Assessore allo Sport del Comune di Lanciano Danilo Ranieri - e intendiamo supportarle per quanto possibile nello svolgimento delle loro attività». Il Sindaco di Lanciano Filippo Paolini plaude alle iniziative dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Circolo Tennis Lanciano" per quanto fatto sia in passato sia oggi con la cura alla formazione sportiva e quindi anche morale dei più giovani, «perché lo sport - ha detto - è un bene da coltivare in quanto foriero di una vita sana nel rispetto dei valori fondamentali della società civile».