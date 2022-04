Rotary Club Lanciano e Farmacia Comunale raccolgono farmaci in favore degli ucraini

LANCIANO - Una efficace sinergia che ha permesso di inviare aiuti concreti alle popolazioni ucraine. Protagonisti sono stati il Rotary Club Lanciano e la Farmacia Comunale Anxanum che hanno inviato farmaci e presidi sanitari già recapitati a Kiev nella persona di Don Moreno Cattelan della Congregazione Don Orione che si trova sul posto e riesce a farli arrivare alle persone rimaste in città per il tramite dell'esercito ucraino. A portare il carico a destinazione ha provveduto Alessandro Lanci, che ha organizzato la missione umanitaria attraverso canali personali, permettendo così al Rotary di contribuire attivamente.

«Per questa prima azione, ma è solo l'inizio, il nostro club ha messo a disposizione 1000 euro - sottolinea il presidente Nereo Dell'Aventino - un valore che è stato raddoppiato dalla Farmacia comunale grazie alla sensibilità del Direttore Claudio Di Meco e del Presidente Camillo Colaiocco che hanno scelto di aderire alla donazione Rotary. Sono stati quindi inviati antibiotici, farmaci da banco, disinfettanti e presidi medico-chirurgici per un valore di 2mila euro. In questi giorni sono personalmente impegnato, insieme ad altri soci, in contatti con Club polacchi e ucraini, al fine di mettere in campo azioni solidali che rispondano pienamente alle concrete necessità di quelle popolazioni».