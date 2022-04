Lanciano: un "talent day" alla ricerca di personale specializzato

LANCIANO - Si cercano talenti pronti a lavorare nel campo del settore metalmeccanico. È il senso del "Talent Day" che il Centro per l'impiego di Lanciano insieme con l'agenzia del lavoro Job Camere di Atessa, ha organizzato per l'intera giornata di giovedì, 14 aprile 2022 ore 9-13 e 15-17, presso la propria sede in via Ovidio a Lanciano.

L'obiettivo è trovare lavoratori che abbiano competenze specifiche nel campo della saldatura, verniciatura, meccanica e carrozzeria in un territorio nel quale la domanda su questi settori lavorativi è molto alta.

La necessità di trovare "giovani talenti" con queste competenze lavorative sembra confermare quanto emerso dalle ultime analisi del mercato del lavoro che da anni certifica la mancanza di offerta lavorativa specializzata nel settore metalmeccanico. L'appuntamento di giovedì alla ricerca di personale specializzato nel campo metalmeccanico non sarà l'unico evento: altre iniziative sono in fase di allestimento per il mese di aprile su altri settori lavorativi.