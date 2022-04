Concorso "Rifiorisce Lanciano - Città dell’accoglienza", decretati i vincitori della 2ª edizione

LANCIANO - Con delibera di G.C. n. 79 del 07.05.2021 la passata Amministrazione Comunale ha bandito la seconda edizione del Concorso "Rifiorisce Lanciano – Città dell'accoglienza", finalizzato all'abbellimento, attraverso decorazioni floreali di particolari abitativi esterni, di vetrine con affaccio sulla pubblica via e di spazi esterni in disponibilità al fine di incentivare e valorizzare gli aspetti estetici, ambientali e turistici della nostra città, promuovendo altresì la cultura dell'ospitalità e del verde anche come elemento di decoro.

Il concorso si componeva di tre categorie e la suddivisione consisteva in:

a) "Balconi, davanzali, terrazzi e giardini privati fioriti": abbellimento floreale di davanzali, balconi, terrazze, soglie, ingressi o altri particolari abitativi esterni (es. mura di cinta, scale, scorci, ringhiere, ecc.), visibili dalla pubblica via (sono esclusi i cortili);

b) "Angoli e vetrine fioriti": abbellimento floreale di vetrine, vasi, balconi, davanzali con affaccio sulla pubblica via (negli spazi in disponibilità)

c) Sezione fotografica "Angolo più fiorito di Lanciano": Si poteva partecipare con uno scatto a colori o in bianco e nero degli allestimenti partecipanti al concorso. La foto dovrà essere postata sulla pagina instagram #rifioriscelanciano oltre che stampata e inviata secondo le indicazioni fornite nel successivo art.5 del presente bando.

Per la sezione fotografica è stata ricevuta una sola foto e che pertanto non si è proceduto alla valutazione ed alla assegnazione di alcun premio.

La commissione giudicatrice nominata dalla passata Amministrazione per le categorie a) e b) è composta dai signori: Francesco Paone (fiorista), Maria Giuseppina Di Minni (fiorista), Katia Manfre (presidente CAI), Francesca Iannucci (Patto di collaborazione 1000 alberi), Stefano Luciani (Patto di collaborazione 1000 alberi), Maria Paola Cocco (architetto, Raffaele Angelucci-FIAB), Francesco Anania (FIAB) ha visionato tutte le esposizioni floreali partecipanti, stilando apposita graduatoria per ciascuna delle due categorie.

Sono stati decretati i seguenti vincitori della seconda Edizione del Concorso "Rifiorisce Lanciano - Città dell'accoglienza" indetto dalla passata Amministrazione Comunale:

Categoria a) - PRIVATI

- Lara Di Liberto (Primo classificato con 90 punti)

- Giovanni Martelli (Secondo classificato con 70 punti)

- Giuseppe Menna (Terzo classificato con 30 punti)

Categoria b) – COMMERCIANTI

- Abbigliamento Trozzi (Primo classificato con 55 punti)

- Massipiada (Secondo classificato con 50 punti)

- Galleria d'arte Lanci (Terzo classificato con 40 punti)

- Antichità Ramundo (Terzo classificato con 40 punti)

Il primo classificato di ciascuna delle predette categorie sarà premiato con una bicicletta a pedalata assistita offerta dall'Amministrazione Comunale.

L'Assessore al Commercio Maria Ida Troilo ha dichiarato: «L'Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Filippo Paolini, ha intenzione di dare continuità nel tempo a questa iniziativa».