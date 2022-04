Solidarietà per l’Ucraina dei dipendenti della Sangritana

Dopo gli aiuti inviati dall'azienda, anche i dipendenti della Sangritana di Lanciano hanno voluto fare la loro parte per fornire aiuti umanitari diretti alle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. Grazie ad una generosa raccolta di fondi ed alla partnership con la Farmacia Visini, sono state organizzate due spedizioni di farmaci rari da destinate a sale operatorie e reparti oncologici di Khmelnytskyi. Le spedizioni effettuate il 27 marzo e 3 aprile, sono state coordinate con l'associazione umanitaria Хмельницький Армія SOS che ha ringraziato pubblicamente sulle proprie pagine social la Sangritana per il valido supporto in questo difficile periodo.