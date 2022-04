Lanciano, petizione di Azione contro la riapertura al traffico di una parte del Corso

LANCIANO - Sabato 9 e domenica 10 aprile il circolo cittadino di Azione allestisce un banchetto informativo lungo corso Trento e Trieste a Lanciano per distribuire materiale informativo, raccogliere adesioni e promuovere una petizione contro la riapertura al traffico di una parte del Corso.

Il banchetto viene posizionato, in entrambi i giorni dalle 17,00 alle 20,00, all'incrocio con viale Salvo D'Aquisto, proprio in prossimità del tratto di strada che l'amministrazione comunale ha deciso di rendere nuovamente carrabile.

«Dopo il primo congresso cittadino svolto sabato scorso - spiega la segretaria di Lanciano Paola Zulli - continuiamo con le iniziative per far conoscere il partito nel suo complesso sul territorio, ma senza dimenticare i temi locali. Uno di quelli che ci sta a cuore in questo periodo è sicuramente il rischio concreto di vedere a breve riaperto al traffico veicolare un tratto di corso Trento e Trieste. Dopo la manifestazione del mese scorso abbiamo deciso di promuovere e sostenere anche una raccolta firme - continua Zulli - perché la riteniamo una decisione assolutamente deleteria, in quanto spezzerebbe il collegamento pedonale tra il Corso e il parco di Villa delle Rose: così facendo verrebbe compromesso il progetto concepito dalla precedente amministrazione comunale di creare un'unica grande isola pedonale nel centro della città, che ha lo scopo di accrescere la capacità di Lanciano di attrarre visitatori e di aumentare la vivibilità per residenti».