Lanciano, tornano le uova del Rotary contro la violenza

LANCIANO - Un impegno che si rinnova e che si carica, quest'anno, di una valenza aggiuntiva. Il Rotary Club di Lanciano, come ogni anno in occasione della Pasqua, torna a proporre l'iniziativa finalizzata a sostenere lo Sportello "Senza violenza" dedicato a donne e minori istituito 4 anni fa all'interno dell'ospedale di Lanciano.

Con la vendita di uova di cioccolato si contribuisce ad assicurare un servizio importante a vittime di maltrattamenti e soprusi, che facilita la richiesta di aiuto proprio in virtù della collocazione all'interno di un presidio sanitario. Ma il contrasto alla violenza in questa circostanza abbraccia anche altri mondi, e porta dritto alle donne ucraine, in particolare alle rifugiate che hanno trovato accoglienza nel nostro territorio. Lo Sportello si sta organizzando per fornire loro il supporto di cui hanno bisogno per superare il ricordo dell'orrore che si portano dentro, per quanto hanno visto e vissuto. Molte sono giovani mamme, fuggite con i loro bambini, che hanno necessità di un sostegno qualificato per superare il senso di smarrimento che le accompagna e ancora resiste nei loro sguardi.

"Vogliamo pensare anche a loro, immaginando l'utilità di un'assistenza psicologica non facile da reperire, e le operatrici si stanno organizzando per offrire i servizi di cui possono aver bisogno - sottolinea il Presidente Rotary Nereo Dell'Aventino -. Com'è noto il nostro Club crede moltissimo nell'attività dello Sportello, che ha già preso in carico, nel tempo, diverse donne, nostre connazionali. La collocazione all'interno dell'ospedale è stata una scelta precisa, perché in molti casi donne picchiate o ragazzi bullizzati sono costretti a rivolgersi al Pronto Soccorso per traumi subiti, e avere la possibilità di ricevere assistenza adeguata, non solo sanitaria, proprio lì accanto, accorcia la distanza con la richiesta d'aiuto. E abbiamo sperimentato, in questi anni, quanto sia utile questo sportello, che in un luogo anonimo e affollato come un ospedale, permette, specie alle donne maltrattate, di liberarsi anche dalla paura di essere viste".

Le uova, di cioccolato finissimo prodotte artigianalmente da Pannamore, potranno essere acquistate al prezzo di 10 euro presso il Centro Commerciale Lanciano per l'intera giornata di sabato 9 aprile. La Direzione di Conad Adriatico con la consueta sensibilità al tema ha consentito l'allestimento di un banchetto all'ingresso dello store, dove i soci Rotary provvederanno alla vendita sempre nel rispetto delle misure anti Covid.